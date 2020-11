Hunder og mennesker

Hunden, menneskets beste og mest trofaste venn. Denne skapningen som

ikke krever mer enn litt oppmerksomhet og omsorg fra sin eier og som

til gjengjeld, i motsetning til mange mennesker, svarer med total

hengivenhet og kjærlighet. Denne firbeinte som mange ikke har forståelse

for er en levende skapning med følelser, egne tanker, gode og mindre

gode dager, gleder, sorger, ingen dobbelmoral, ingen baktanker,

tålmodig, trøstende, forståelsesfull, trofast og støttende, hengivende,

og gjør sitt beste for å få deg i godt humør når du selv har en dårlig

dag. Alt dette og mer til uten å kreve noe annet tilbake enn at du

viser den kjærlighet og omsorg. Hunden er født fri og er allerede fra

tidlig alder overlegen mennesker på mange felt. Hunder har behov for å

utforske miljøet og bruke spensten sin på lik linje som mennesker har

disse behovene. Folk skal ha respekt for hunder og dyr generelt. Dyr

har like mye krav på frihet som mennesker og de er i motsetning til

mange mennesker hverken farlige eller kriminelle. La ansvarlige

hundeeiere selv bestemme hva som er best for vennen deres og ikke la

uvitende mennesker og politikere avgjøre. Vi har nok påbud og forbud

fra før i et overregulert Norge.

