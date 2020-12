I Norge er også forsvaret av landet vårt en dugnad

Foto: Kjetil Nygaard

Alle norske statsborgere som er skikket til det, har verneplikt fra det året de fyller 19 år til det året de fyller 44 år. Verneplikten sikrer at Forsvaret ikke bare er en del av samfunnet, men at Forsvaret er oss og at vi er Forsvaret.

