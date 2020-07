Lagmannsrettens avgjørelse – kan den få konsekvenser?

Lagmannsretten skriver at det ikke er ulovlig å ytre seg på en offentlig plass. Da ser jeg med gru frem til vi en fin morgen kjører over Oddernesbrua med den vanligvis så fine flaggborden på brua med norske flotte flagg, men en morgen kan altså disse flaggstenger kles med naziflagg, og vi må bare godkjenne dette for det har lagmannsretten bestemt?

Ærlig talt, det må være noen som kan stoppe slike ytringer. Hva er galt med denne gruppe mennesker som viser så lite forståelse og respekt for alle de mennesker som mistet sitt liv i krigen?

