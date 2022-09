Dagligvarekjøpmann Strømmes veklage over en helside her i avisen 31. august er imidlertid preget av en tankegang hentet fra handelslivet og passer dårlig i en diskusjon om offentlig styring og forvaltning av nasjonal økonomi.

Stilt overfor utfordringen inflasjon har det liten interesse hvordan staten strukturerer strømprisens forskjellige komponenter. Det avgjørende er uansett hvordan og hvor mye den til slutt påvirker den generelle etterspørselen etter varer og tjenester. Om komponenten merverdiavgift er større eller mindre enn den såkalte strømstøtten, har ingen interesse.

Det som betyr noe er imidlertid om flere enn Strømme ikke har forstått dette. Dersom hans indignasjon deles av mange nok, vil nettopp følelsen av urimelighet og urettferdighet kunne bli relevant for politiske beslutninger. Det er som kjent ikke avgjørende hva som er riktig beslutning, men om den samler tilstrekkelig støtte. I markedsføringen av egne synspunkter er det derfor avgjørende at disse forklares på en så pedagogisk måte at ikke folk flest lar seg lure av lettvinte fraser og – muligens velmente – men dog misforståtte, analyser.

I stedet for å anklage staten for grådighet, urettferdighet og ran, bør kritikken rettes inn mot hva som fremtrer som mest hensiktsmessig for å redusere kjøpekraften generelt; uten å ramme de svakeste og uten å kaste barnet ut med badevannet i form av sanering av virksomheter som ellers er liv laga.

Strømprisene rammer deler av produksjonslivet på en måte som ikke er til å leve med. Først og fremst den delen som ikke kan velte de økte kostnadene over på mellom- og sluttledd. Mange private rammes også fordi inntektene ikke tåler prisøkningene, selv etter strømstøtte. Som verktøy til å redusere inflasjonen er prisen på strøm primitiv og unyansert. Strømme har dessuten selvsagt rett i at prisøkninger på strøm, som på varer og tjenester generelt, i seg selv er inflasjonsdrivende.

Langt bedre ville det være å senke prisen radikalt, og i stedet redusere kjøpekraften for dem som kjøper mest og dyrest. Skattesystemet er gjennomprøvd, nyansert og fleksibelt. I stedet for at overskuddet på strøm hoper seg opp i kraftselskapene, vil skatteinntektene da i neste omgang kunne kanaliseres til grønne tiltak som kan redusere energibehovet for den enkelte, øke tilfanget av grønn kraft og i tillegg gjøre oss mindre avhengige av fossil energi.

