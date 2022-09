Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Jeg har min mor og fars grav på Kristiansand kirkegård. Har også mine besteforeldres grav som jeg og min tante på 87 deler på å stelle.

Før kunne jeg kose meg, vaske gravsteinen og gjøre det pent på gravene, samt slå av en prat med kjente.

Nå løper jeg fra grav til grav. Når jeg er ferdig og kommer tilbake til bilen, er jeg spent på om det ligger en gul lapp i vinduet.

Hvem har stjålet alle parkeringsplassene?

Er det klatretårnet, barnehagen eller alle arbeidsfolkenes biler? I tillegg ligger det en haug med rør og annet utstyr. Dette gjør det helt umulig for oss som skal på kirkegården å stelle på våre kjæres graver, vi får rett og slett ikke parkert.

Kirkegården var der først, så at det er disse parkeringsplassene det skal gå ut over, fatter jeg ikke.

I respekt for alle som skal besøke gravene til sine kjære, blir det helt respektløst å ikke kunne tilby parkeringsplasser ved Kristiansands største kirkegård. Jeg synes dette ikke går an og vet at det er mange som mener det samme som meg.

Det må kunne gå an å få P-plasser til kirkegården. Mange er fortvilet, dette er flaut for Kristiansands befolkning.

Anbefaler kommunen å ta en befaring, så skjønner dere hva jeg mener.

