Idet hun baserer seg på respekten for mangfold, tar Grete Haaland («Uff da, Blågestad») til orde for at KrF-ordføreren i Iveland ikke skal presses til å heise regnbueflagget som et tegn på solidaritet med det skeive miljøet. Dette resonnementet framstiller en konservativ politiker som offer i en situasjon der det er det skeive miljøet som har vært det virkelige offeret for et brutalt angrep. Haaland avpolitiserer det som helt klart er et eminent politisk spørsmål – hvordan vi kan beskytte og fremme minoritetsrettigheter – når hun koker saken ned til en vag forestilling om «kjærlighet» – en idé som ikke krenker noen, men som er altfor uspesifikk til å fremme den nødvendige diskusjonen om hvordan vi kan nå disse målene.

Når det gjelder Jan Kristensen («Islam og de homofile») ser hans kritikk av homofobe holdninger i en antatt homogen «islam» bort fra mangfoldet av muslimske posisjoner om temaet i enten Norge, Agder og verden. Som hans siste avsnitt får oss til å forstå, er hans bekymring for det skeive miljøet bare en maske for hans virkelige agenda: «begrense innvandringen fra muslimske land». I tillegg unnlater han også å nevne at mange skeive mennesker, spesielt på Sørlandet, lider like mye eller sannsynligvis mer av de homofobe tendensene i kristen konservatisme og fundamentalisme enn de gjør fra «islam».

Til slutt kommer innlegget fra Øyvind Hvalen («Regnbuefolket»). Argumentet hans er at det han ser på som en overrepresentasjon av skeive mennesker og stemmer i mainstream-mediene «kan vise seg å få mottatt effekt. Det kan slå tilbake på dem selv. Skytingen i Oslo har vist dette på en skremmende måte.» Disse uhyggelige ytringene er intet mindre enn et forsøk på å legge skylden for den anti-skeive volden i Oslo på skeive mennesker selv, noe som vitner om dypt urovekkende holdninger.

Hvis disse tre innleggene representerer hva mange eller noen mennesker her i landet og i denne byen mener, så har vi virkelig en lang vei å gå før skeive menneskers rettigheter kan realiseres så fullt som de må en dag. Kampen fortsetter.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.