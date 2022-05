For oss som følger med også på andre nyhetskanaler enn norske massemdia, har det vært klart lenge at dette målet bare er en politisk valgt floskel.

For de fleste er 1,5-graders-målet et nokså diffust begrep. Dette tallet må jo referere til noe. Er det temperaturen i år, for 30 år siden, for 150 år siden eller hva? Spør man et tilfeldig menneske om dette vil de fleste svare at det vet de ikke.

I forbindelse med denne nyheten sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide at vi likevel måtte fortsette dugnaden for å nå målet. Hvilken dugnad? Jeg oppfatter begrepet dugnad som noe alle er med på for å nå et felles mål. Når det gjelder klimaet og den globale temperatur må vel det bety alle verdens nasjoner.

Enten man tror eller ikke tror på menneskenes evne til å regulere klodens klima med våre CO2-utslipp, så må vel Norge i utgangspunktet være verdensmester i lave utslipp. Vi har verdens reneste el-produksjon fra fornybar vannkraft, vi har store skoger som suger til seg CO2 og vi er blant de nasjoner som utvinner olje og gass med minst CO2-utslipp.

I tillegg skal vi være verdensmestre i å redusere våre utslipp med ytterligere 50 prosent fra et allerede rekordlavt utgangspunkt. Men hva hjelper det når de virkelige store nasjoner med over halvparten av verdens totale CO2-utslipp, ikke bidrar i det hele tatt?

Med tall for den såkalte klimafølsomheten TCRE fra den siste klimarapporten AR6, kan vi beregne virkningen av karbonkutt. I 2030 skal Norge ha kuttet utslippene med 50 prosent i forhold til nivået i 1990. Dette vil gi en temperaturreduksjon på 0,000012 grader, en verdi så liten at den hverken kan merkes eller måles. Europas bidrag, om landene noensinne vil nå målene i Paris-avtalen, vil heller ikke ha noen merkbar betydning.

Dersom Norge har kuttet alle utslipp i 2050, gir dette en reduksjon på 0,0003 grader fram mot 2100, forutsatt at klimamodellene fra IPCC er korrekte, noe Dr. John Christy m. fl. har vist at de ikke er. Norges utslippskutt er helt uten effekt.

Mens Kina øker sine utslipp og samtidig øker sin økonomiske dominans, fortsetter den vestlige verden, og spesielt Europa, sin økonomiske selvmordspolitikk med klima som påskudd. Og Norge er med på lasset med bl.a. en meningsløs el-bil-politikk som koster hundrevis av milliarder, for ikke å snakke om vår energipolitikk.

Dugnad kaller Barth Eide det. Jeg kaller det folkebedrag.

