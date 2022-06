Gro-Anita Mykjåland kommer ikke unna at hennes eget parti vil sette motorveiene i spill, og E39 er ikke et unntak. Det beviser nok en gang at regjeringen ikke prioriterer Sørlandet.

Ny E39 er viktig for alle som vil raskere hjem, for næringslivet vårt, men aller viktigst er det trafikksikkerheten. E39 har ofte gått under navnet «dødsveien». Det er med god grunn. I altfor mange år har mennesker mistet livet på den farlige strekningen. Beslutningen om ny vei kom ikke et sekund for tidlig.

Fra 2005-2013 satt Senterpartiet og arbeiderpartiet i Regjering. Den gang var firefelts vei fra Kristiansand til Stavanger en fjern drøm. Etter regjeringsskiftet i 2013 samlet en rekke gode krefter på Sørlandet seg og Erna Solbergs regjering sikret gjennomslag for nye E39.

I valgkampen utfordret vi Senterpartiet og Arbeiderpartiets stortingskandidater gang på gang om de kunne forsikre oss og velgerne om at veien ville bli bygget dersom det ble et skifte. Det kunne de, og vi trodde på dem. Den siste uka har vist oss at det var en tabbe. Det eneste Arbeiderpartiet og Senterpartiet har klart å levere til Sørlandet er løftebrudd.

Når Senterpartiets leder i transportkomiteen på Stortinget ønsker å se på mulighetene for smalere veier med lavere fartsgrense, skal vi huske hva det i praksis betyr: De samme gamle livsfarlige veiene vi alltid har ønsket å bytte ut.

Problemet er ikke manglende politisk styring av Nye Veier, det er en at vi nok en gang har fått en sørlands-fiendtlig regjering styrt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.