Disse ord kan dessverre brukes i norsk sammenheng, for her skjer der ingenting. Det grønne skifte krever grønn energi. Her er alle de grønne partier fraværende. Der finnes ingen sterk drivkraft for å skape den nødvendige energi, som kreves for, at det grønne skifte skal bli til virkelighet.

Der er forslag om biodrivstoff til fly og store transportenheter. I Brasil bruker man veldig mye biodrivstoff, hvilket er den største grunn til at regnskog forsvinner. Det krever store arealer med soyaplanter for å få det til. Det kan være at det vil være vanskelig å overbevise bøndene om å bruke matjord til biodrivstoff. Der er også forslag om hydrogen til store transportenheter. Det krever veldig mye grønn energi å lage hydrogen. Med nåværende strømkapasitet er dette usannsynlig.

Hvis man flyr til Nord-Norge fra Kristiansand, vil man se skog overalt. Man kommer til å tenke på hvor mystisk det er med veldig høye priser på tre. Det er også mystisk at ikke er plass til vindmøller på land. I Norge bor der ganske få personer per kvadratkilometer i forhold til andre land som Danmark, Tyskland og Nederland, hvor de har plass til vindmøller på land. Mange vindmøller vil skape energi nok til billig strøm til folket, industrien og god eksportmulighet. Overraskende ønsker de politiske partier ikke denne mulighet. Merkverdig roper mange partier opp om høye elregninger, hvilket er hykleri.

Visst er der store klimautslipp ved å bygge motorvei, solparker eller vindmølleparker, men det blir fint når man er ferdig med utbyggingene. Naturen omkring tar seg raskt opp, og man kan hjelpe situasjonen med godt valg av beplantning.

Et annet ankepunkt er tap av matjord, hvilket aldri er noe problem, fordi matjord kan flyttes. Man må ta det med i prisen for utbygging. Dessuten kan man lage mer matjord ved å utnytte kompost bedre.

MDG har mange fine tiltak som med gjenbruk og reparasjon. MDG har også erkjent det smarte ved å bli med i EU. Norge var ikke med i forhandling om store havvindmølleparker i Nordsjøen, fordi medlemskap til EU mangler, selv om det passive medlemskap vel koster det samme som fullt medlemskap. Det er smart at alle land i EU har samme regler. Hvis EU eksempelvis kunne bli enig om at alle mobilladere skal ha samme støpsel, da vil man kunne gjenbruke samme lader igjen og igjen uansett om man får ny mobiltelefon.

Handling ønskes.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.