Statuen til Vilhelm Krag og furua bak ham kunne de sikkert ha ventet med. Det hastet ingenting.

Strøm, bensin, mat, alt blir bare dyrere og dyrere. Har SV hjulpet noen med det? Nei, men da er det godt at noen ildsjeler kanskje får til det de så inderlig har håpet på: ny folkeavstemning om Søgne og Songdalen skal ut av Stor- Kristiansand eller ikke. For det har Trygve Slagsvold Vedum lovet at de nå kan sette igang med.

Regningen, hva med den? Nei, den kommer nok senere. Dette kan jo bli en katastrofal dyr affære for oss skattebetalere. Å flytte og omorganisere mange etater tilbake til utgangspunktet før sammenslåingen virker jo helt meningsløst. Tenke seg de som har fått en grei arbeidsplass her sammen med andre, skal rives opp med rot og så tilbake til der de kommer fra...

Og hva med økonomien i Søgne og Songdalen? Kan de fortsette med sine prosjekter uten hjelp? Tror de det er mange som vil flytte dit det blir dyrere kommunale avgifter, helse- og andre kommunale tjenester? Hva med utbygging av skolevesen? Blir kontakten brutt, så er det beboerne der som får lide. Er det verd det, nå som mye har kommet seg på plass?

Og alt dette for at noen syns at Trygve Slagsvold Vedum var så grei at de fikk lov til å klage på regjeringens tvangsvedtak som SV selv var med på. For min del håper jeg at de fleste lar fornuften snakke om det blir avstemning. Godt valg!

