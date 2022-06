Ap, Sp, KrF og Frp stemte nei til rusreformen som ble lagt frem av regjeringen ledet av Solberg hvor SV, Rødt og MDG stilte seg bak regjering. Ergo var det en bred politisk allianse som så nytten av å gå bort fra straff, og heller tilby hjelp til de som trengte det.

Rusreformen falt av forskjellige grunner. Den vesentligste var at for mange politikere i Ap, Sp, KrF og Frp ikke hadde satt seg inn i det omfattende arbeidet som Rusreformutvalget hadde utarbeidet i sin NOU.

Utvalget besto av et bredt sammensatt utvalg av mennesker, som hadde gjort et særdeles grundig og godt arbeid. Dette ble avfeid som liberalisme og det som verre er.

En annen tung årsak til at rusreformen falt var at Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) hadde sådd såpass mye tvil via sin lobbyvirksomhet. Fædrelandsvennen avslørte i fjor samrøre mellom politi og NNPF. NNPF er en privat interesseorganisasjon som nok har blitt oppfattet som politiet. Dette har lurt politikere og ansatte i kommunene til å tro at det er politiet sine meninger som er blitt fremlagt via det tilsynelatende uskyldige prosjektet «Bry deg». Kristiansands tidligere kommunelege Dagfinn Haarr følte seg også lurt av NNPF.

NNPF må selvsagt få mene hva de vil, selv om deres påstander ikke har rot i evidensbasert forskning. Men de kan ikke opptre i uniform, og dermed opptre med politiets troverdighet. Heldigvis er NNPF under gransking for sitt samrøre.

Uten denne svært uheldige påvirkningen av politikere og kommunalt ansatte kunne vi i dag hatt en god rusreform hvor vi hadde tilbudt hjelp til de som sliter, og at terskelen for å søke hjelp hadde blitt borte. Dette da forbudspolitikken skaper en betydelig stigmatisering av en stor gruppe mennesker med store problemer.

Ap sier de jobber med en egen rusreform, hvor de vil prøve å få til den juridiske spagaten å straffe de som ikke har et rusproblem, men ikke straffe de som sliter. Hvordan de har tenkt å omgå likhet for loven er for oss i Foreningen tryggere ruspolitikk en gåte. Ønsker de at de som ikke har et rusproblem skal påstå at de har et rusproblem for å slippe straff? Det blir så tøvete at vi får bare håpe de tar til fornuften ved første anledning.

