Norge, det er utilgivelig og helt meningsløst at to mennesker ble brutalt drept og 21 ble såret av Zaniar Matapour fra Iran, som har tilknytning til et ekstremt islamistisk miljø.

Denne morderen som aldri skulle vært i Norge, var i PSTs søkelys og ropte ‘Allahu Akhbar’ mens han skjøt på baren London Pub og Per på hjørnet i Oslo natt til lørdag.

I 2017 skrev jeg følgende innlegg som står seg godt den dag i dag: Ja, jeg mener bestemt at alle islamister som bor i Norge med, Arfan Bhatti, i spissen snarest må fratas sitt norske statsborgerskap – og alle sine rettigheter i NAV-systemet uten opphold.

Alle disse farlige islamistene som hater Norge må utvises. De er faktisk en stor fare for rikets sikkerhet. Husk at: Islamistene med bosted i Norge, fritt kan reise til et muslimsk land som de elsker over alt – uten problemer.

Og jeg sier som alltid: Norge har fått mer enn nok av islamister som hater Norge og det norske folk – reis hjem islamister. Nok er nok!

