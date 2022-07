Jeg snakker med flere som ikke ser frem til sommerferie. Det er så mange forventninger. Omgivelsene forventer liv og glede, men det kan oppleves belastende å skulle være glad, være i topp form, være sosial. Vi er faktisk mange som gruer oss til denne årstiden, vi har en slags angst, vi trekker oss tilbake sosialt, klarer ikke å kjenne på den lykkefølelsen som vi stadig er ute etter fordi det er sommer. Følelsen av ensomhet og isolasjon blir sterkere.

Det er paradoksalt at mange sliter på denne tiden av året, og sosialt press om å ha det bra hjelper ikke. Støttenettverk reduseres, de kommunale tjenestene stenger, det er så godt som ingen å henvende seg til når de mørke tankene kommer frem og dette ligger på tunga: Jeg sliter, kan jeg få hjelp? Hallo, er det noen der?

Kroppspresset er sterkere enn ellers. Ikke alle føler seg komfortabel når de skal ta på seg lette sommerklær, badedrakt eller hoppe i vannet, en kan føle seg sjenert og flau, noe som i seg selv kan skape en form for angst. For noen betyr det å skulle vise fram sår og arr, kanskje har du skadet deg selv, det er tøft å vise fram sårbarheten som har satt dype spor i kroppen din.

Av egen erfaring vet jeg at destruktive tanker ble forsterket på sommeren. Tristheten ble tyngre, skyldfølelsen for ikke å kunne leve opp til det alle forventet av meg, var stor. Jeg følte meg mislykket som ikke klarte å være like glad som alle andre, og klarte heller ikke å oppfylle sommerplanene som jeg selv og andre forventet. Det gjorde meg trist og motløs å ikke kunne få til en sommer som jeg gjerne ville, jeg ble nostalgisk over barndommens mer ubekymrede somre.

Jeg er ikke alene om å ha det slik. Jeg vet at dette angår mange, og at de færreste tør å snakke om det. Det er skambelagt å ikke lykkes med det som de fleste andre tilsynelatende fikser. Jeg ønsker å bidra til større forståelse rundt det som for mange kan være ekstra vanskelig om sommeren. I mitt arbeid i ROM Agder (råd og muligheter) møter jeg de som sliter ekstra tungt i denne årstiden. De fortjener mer hjelp. For tiden er det mye fint som sies og loves om selvmordsforebygging. Jeg er sikker på at et bedre hjelpetilbud for de som sliter ekstra om sommeren, kan avverge både selvskading og forebygge selvmord.

