Jeg står i spissen for en folkeaksjon i Søgne som, sammen med våre meningsfeller i tilsvarende folkeaksjon Songdalen, på få døgn er oppe i nærmere 6000 medlemmer.

Nevner dette fordi dette gir noe av bakgrunnen min støtte til kronikkens analyse og konklusjoner. I sedvanlig elegant og rund form fra kronikkforfatteren, presenteres en sylskarp analyse av en politisk prosess fra regjeringen uten hverken hode eller hale, og for den saks skyld uten organisatorisk substans. Kronikken konkluderer to ganger med at hele prosessen må stoppes, slik at ansatte i kommunen og vi som bor her kan bruke krefter på å bygge, ikke rive ned. Dette støttes også av et stort, tverrpolitisk flertall i bystyret. Takk, Helge, for usedvanlig klar tale. Lytter du, Jonas!?

