Om min hukommelse ikke svikter, lot finansminister Vedum seg friste til å omgjøre vedtaket i Kristiansand bystyre om ikke å skille ut Søgne og Songdalen, av 2300 underskrifter for utmelding. I Kristiansand kommune bodde det 113.737 innbyggere pr. januar 2022 (inklusiv gamle Søgne og Songdalen). Et enkelt regnestykke viser da at disse 2 prosent av innbyggerne har påvirket Vedum til å stille klokken tilbake til det noen kaller «steinalderen».

Galematias fortsetter ved at en planlagt folkeavstemning ikke skal ha noen minimumsgrense for deltagelse, bare et simpelt flertall for eller mot. Avstemningen er forbeholdt gamle Søgne/Songdalen-beboere, med det resultat at gamle Kristiansand ikke kan delta i avstemningen. Dette må være demokratiets endelikt. Det dannes i disse dager en motpol til utbryterne, som vil beholde Søgne og Songdalen. Facebookgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» hadde torsdag 3500 medlemmer. Så, ingen vet hvor haren hopper.....

