Blå næring – fyndordet som brukes kysten rundt, er et samlebegrep om alt vi i AS Norge utvinner fra havet.

Begrepet brukes gjerne sammen med andre positivt ladede utsagn om miljø, bærekraft og ansvarlighet.

Vårt alles statlige Fiskeridirektorat leder det hele under visjonen «Livet i Havet – vårt felles ansvar». De beskriver selv sitt samfunnsoppdrag som «skal fremje lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom berekraftig og brukarretta forvalting av marine ressursar og marint miljø». Norge eksporterte sjømat for over 120 milliarder kroner i 2021, og hva er egentlig eksport? Jo, det er at norsk sjømat velges av forbrukere over hele kloden framfor konkurrerende produkter fra andre land. Fisk er fisk, vil mange si, og da betyr kanskje assosiasjonene publikum har til begrepet «Norwegian Seafood» noe i denne sammenheng.

Derfor bruker også AS Norge store summer på å profilere seg som Kongen på Havet, f.eks. på EXPO 2020 i Dubai hvor nettopp havet var gjennomgangstema, samt det nye Verdenshavsenteret O i Bergen. Og Innovasjon Norge har jo i mange år på en profesjonell måte brukt «Powered by Nature» som sitt tema for å markedsføre Norge blant annet som reiselivsdestinasjon.

Så dukket plutselig hvalrossen Freya opp i Indre Oslofjord, med et stort og nysgjerrig publikum tett på! Dessverre la hun sin elsk på hvite plastbåter, som hennes store støttenner effektivt tok knekken på, men forsikringsselskapene sa klokelig at det var ikke så farlig, de skulle ta regningen!

Her hadde vårt statlige Fiskeridirektorat en gylden mulighet til å profilere Norge som verdens ledende på Blå næring, og med visjonen «Livet i Havet – vårt felles ansvar» høyt hevet. De kunne invitert pressen til å bivåne norsk hi-tech, som på en skånsom og ansvarlig måte flyttet Freya til mer passende omgivelser. Men nei, den nytilsatte fiskeridirektøren beordrer i stedet et hemmelig snikdrap på Freya en søndag morgen, slik at ingen uvedkommende skal blande seg inn i oppdraget.

På spørsmål om ikke flytting ville vært et alternativ, så svarer han at det ville vært ressurskrevende (les koste noe penger) og være usikkert. I stedet velger han da en løsning som er sikker, i den forstand at den vil utløse et verdenshav med negativ PR for Norge generelt, og spesielt for alt som er knyttet til nettopp det maritime!

Fiskeridirektoratet ligger i disse dager i Arendal for å vise fram et flott nytt skip de har fått seg, vi får håpe at noen av de mange journalister som er til stede samme sted, stiller Frank Bakke-Jensen noen spørsmål om hans samfunnsoppdrag og visjon gavner AS Norge?

