I november i fjor fortalte finansavisen e24 at halvparten av bedriftene som fikk pandemi-støtte gjorde det bedre i 2020 enn året før. Dessuten kunne over 5000 selskaper som mottok kontantstøtte fra staten i 2020, betalt tilbake støttekroner uten å gå i minus, ifølge samme.

En av disse var Dyreparken, som mottok 11,8 millioner i krisestøtte.

På skatteetatens nettside kan vi fortsatt lese at «Formålet med kompensasjonsordningen er å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen. Foretak som mottar kompensasjon bør vise moderasjon, spesielt med hensyn til utbytte og bonus.»

Dette gikk åpenbart hus forbi hos Dyreparkens eiere og ledelse, som etter nedstegningen 20. mars 2020 tok ut 10 millioner i utbytte fra rekordåret 2019. Pengene ble ikke en gang brukt til å «bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen». I stedet ble millionene flydd over Kjølen til vårt svenske naboland for å redde andre deler av Dyreparkens dominerende eierselskap, Braganza, som i sin tur eies av Per G. Braathen og hans familie. (Ref. Nettavisen). Joda, Braathens SAFE, i sin tid.

En annen lokal virksomhet, hvis eiere har nytt godt av daværende finansminister Sanders rundhåndethet, er Palmesus. Her i avisen kunne man i februar i fjor lese at eierne fikk 27,1 millioner i koronastøtte fra Kulturrådet.

«Kompensasjonen som nå kommer fra Kulturrådet bidrar til å sikre driften av strandfesten og kompenserer for at samfunnet ble stengt ned i fjor,» forklarte festivalsjef Leif Fosselie Fædrelandsvennen.

Ikke desto mindre kunne avisen i november fortelle at samme Fosselie hadde satt ny rekord for fritidseiendommer i kommunen da han kjøpte feriested i Søgne til 21,3 millioner. Pengene hentet han åpenbart delvis fra salget av aksjer i Palmesus tidligere på året. Ganske nylig kunne avisen fortelle at salget innbragte de to eierne 130 millioner på deling. Da hadde de allerede i fjor sommer planlagt et aksjeutbytte på 100 millioner.

Finansminister Sanders forsiktige anmodning om å vise moderasjon, spesielt med hensyn til utbytte og bonus, falt åpenbart på stengrunn.

Det bemerkelsesverdige er at Fvn tilsynelatende overhodet ikke har funnet grunn til å problematisere slik misbruk av offentlig støtte til lokalt næringsliv. Får en Nav-klient utbetalt for mye en måned, blir beløpet prompte forlangt tilbakebetalt. Et forsvinnende antall foretak har fått pålegg om slik tilbakebetaling av pandemi-midler. Langt færre, blant dem Akvariet i Bergen, har returnert pengene på eget initiativ.

Hvorfor så stille i dørene, herr redaktør?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.