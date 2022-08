Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Jeg husker hvordan jeg rødmet da læreren leste opp navnet mitt. Men mest av alt husker jeg at jeg boblet over av stolthet.

Første skoledag setter merker.

Vi i Strømmestiftelsen vil gjøre vårt for at skolestarterne i Kristiansand får en ekstra minneverdig dag den 18. august. Det vil vi gjøre på en måte som inkluderer alle. Mange familier bruker å markere dager som dette. Man går kanskje ut og spiser middag sammen eller på kafé med en annen familie. Men alle store markeringer fører med seg utenforskap. Derfor inviterer vi til gratis fest på Torvet. Du får Vitenshow, KuToppen, Josefine og Oskar, Åse Cornelia, i tillegg til mange aktiviteter.

Det er langt fra fest på Torvet til det vi i Strømmestiftelsen driver med til vanlig. Men vi vet at veien ut av fattigdom starter første skoledag, og som byens bistandsorganisasjon vil vi markere dette. Det blir en feiring av skolebarn i hele verden.

Vi vet nemlig veldig godt hva muligheten til å gå på skolen kan bety for en jente eller gutt i landene der vi jobber.

Fremtiden finnes der – i klasserommet. Enten du bor i Kristiansand eller på bygda i Burkina Faso.

Tidenes yngste Nobelpris-vinner sa det best:

«Ett barn, én lærer, én bok og én penn kan forandre verden.»

Malala opplevde at utdanning gikk fra å være en rettighet til å bli en forbrytelse.

Jeg er takknemlig for å bo i et land der vi kan ta første skoledag for gitt.

For de 23.577 barna som begynte på hurtigskolene våre i fjor var skole absolutt ingen selvfølgelighet.

Det burde det være. Derfor markerer vi denne dagen. Bli med å feire.

