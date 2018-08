Høyre elsker dessverre bompenger...

Den politiske behandlingen av bompengepakken for kristiansandsregionen i by- og miljøutvalget torsdag den 16. august viste dessverre gjennom voteringen at partiet Høyre nok en gang stemte mot bilistene - og for den sterkt usosiale økningen av bompenger og rushtidsavgift.