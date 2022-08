Dette pga av at hun hadde et vikariat og ikke fast jobb, kunne hun ikke få lønna som sikret oppfylt årsinntekt og dermed mannens opphold før den 1. januar -22 og ikke 31.desember -21. Slik har jeg oppfattet artikkelen på Fædrelandsvennens nettside på kvelden 4. august. Dersom dette medfører riktighet, blir jeg bare målløs.

I disse tider er det vanskelig å være politiker. En kan sannelig spørre seg om strømpriser, bensinpriser, ikke-planlagte kornsiloer, manko på kraftlinjer fra nord til vest og sør, manko på oljeraffinerier, brutte løfter fra valgkampen, alt rotet med pendlerboliger og med Stortinget generelt og politikere som vedtar viktige lover uten lovpålagte, forutgående utredninger og høringer. Selv om vi i Norge har svært mye å være takknemlige for og at folk på Stortinget er å få i tale, så må jeg virkelig si at jeg er skuffet.

Angående ovennevnte sak fra Lillesand, så er det politikerne og departement som vedtar de retningslinjene som UDI, Utlendingsdirektoratet og klageorganet UNE, Utlendingsnemnda, skal forholde seg til. Disse bestemmelsene må sannsynligvis være så firkantene at en kan stikke seg på dem i alle fire hjørner. Og UDI ser ut til aldeles å ha glemt at det er noe som heter ”Skjønn”. Vi har nå bl.a. to grelle eksempler på slikt med den nye saken fra Lillesand og den ”gamle” fra Lyngdal, der Yasmin Kristensen, en mor med fire mindreårige barn skal sendes ut av landet etter å ha vært her i 21 – tjueen – år, jf. mine artikler i avisen 28.12.2019 og 29.06. 2022.

Inntil i fjor stod Høyre i så måte for hovedansvaret, presset i negativ lei av Frp. Nå hadde jeg trodd at Ap ville føre en mer menneskevennlig politikk på akkurat dette område, i positivt press fra SV og R, men nei!

La meg til slutt nevne at jeg er forundret over at jeg etter den siste artikkelen om Yasmin – sterke ord til tross - ikke mottok en eneste henvendelse, ikke på telefon, ikke i form av avisinnlegg verken for- eller imot. Jeg kan spørre meg selv: Er empati som sådan for nedadgående? Er vårt samfunn blitt ”hardere”?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.