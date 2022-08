Trygve Slagsvold Vedum må jo være redd for å se folk i øynene siden han ikke gjør noe med de galopperende prisene for tida. Det er rett og slett frustrerende å se hvor lite som er igjen når regninger er betalt. Men det er ikke bare Vedum som svikter – Jonas Gahr Støre evner ikke å gjøre tiltak som hjelper folk. Han sa flåsete at han har nok ved på hytta – alle blåser i det – det som betyr noe er hvor mye vi har å leve for.

Denne regjeringa er maktesløs og ubrukelig. Jeg støtter ikke Høyre men ønsker Erna tilbake – hun evner å ta grep.

Trygve Slagsvold Vedum skulle aldri vært minister.

