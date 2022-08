Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Når Norge, som velferdsstat, ikke kan oppfylle sine egne påståtte plikter, ja da tropper de private opp. De er som en hjelpemotor i samfunnet.

Hva Venstre glemmer i dette tilfellet er at den norske stat langtifra klarer å oppfylle sine egne krav til velferd.

Helse, utdanning, rus, psykiatri og mange flere områder skriker formelig etter hjelp.

Der staten glimrer med sitt fravær kommer det private og ikke minst de frivillige og trer støttende til.

Da er Venstre langt ut i skogen med påstanden om at de private ødelegger for velstanden i Norge. Tvert imot, uten de private tiltakene er velstanden her til lands noe man kan diskutere.

Staten og det private markedet burde kunne gå hånd i hånd. De burde kunne utfylle jo hverandre, og som det heter: sammen er vi sterke.

