Kristiansand skal være en trygg by for alle, også etter solnedgang.

De to siste årene har vært dystre for mange. Kanskje spesielt for oss unge som skulle hatt russetid, fadderuke og møtt kjærligheten på Harveys, men i stedet har sittet i å stirret inn i en skjerm. Endelig har vi fått livet tilbake!

Dessverre er jeg nok ikke alene om å ha blitt minnet på hvor ubehagelig det er å gå alene i mørket, spesielt i forbindelse med fest og uteliv. Jeg er neppe den eneste som snakker med en venn på telefonen eller holder nøkkelen mellom fingrene på vei hjem om natten. Dessverre tror jeg altfor mange unge mennesker kjenner seg igjen i at det er ubehagelig å gå alene i mørket, og vil ha en tryggere hjemvei.

Vi har grunn til å være ekstra på vakt. Agder politidistrikt har over tid hatt en bekymring over en økende trend med seksuelle overgrep blant barn og ungdom i Agder. Antall anmeldte voldtekter er stabilt høyt i Agder. I perioden 2010–2015 lå Agder på et snitt på under 70 saker. De senere år er dette tallet økt, og snittet er nå på 92,8 årlige saker.

Det burde ikke være sånn at vi føler oss utrygge på vei hjem i mørket. I kommunen vår skal alle føle seg trygge både på gata, på busstoppet og i private hjem. Politikerne må gjøre mer for å forebygge overgrep og gjøre Kristiansand til en enda tryggere by. Derfor kommer jeg til å forslå en rekke tiltak for bystyret.

Forsking fra hele verden viser at kriminaliteten går ned i områder som får bedre belysning. Det er viktig at vi prioriterer å bruke de lyspærene som gir sterkest lys i områder vi vet at folk ferdes om natten. Videre vet vi at taxiprisene er så dyre at mange unge med begrenset økonomi velger å ikke benytte seg av drosje. Da er det viktig med trygge alternativ som opplyste ruter med trygge voksne og gratis nattbuss. Samtidig er holdningsarbeid viktig. Slik at alle som går på skole i Kristiansand får god undervisning om overgrep og grensesetting.

