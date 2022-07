Samarbeid rundt unge for å følge dem opp, slik Konfliktrådet jobber, er noe av det vi tenker at vi kan trenge mer av i en rusreform.

Takk til Helge Bie Riber fra Konfliktrådet for engasjert motinnlegg om rusreform i Fædrelandsvennen lørdag 9. juli. Vi vil gjerne snakkes videre om dette, og har sendt en invitasjon til det direkte til Riber.

Når vi sier vi lytter til fagkunnskapen, viste vi først og fremst til det solide faglige grunnlaget som forslaget om rusreform bygger på (NOU2019:26), som oppsummerer kunnskap og faglige diskusjoner på rusfeltet veldig grundig. Vi er klar over at det finnes ulike oppfatninger også blant fagfolk som jobber med dette fra ulike kanter, og lytter gjerne til både dem som jobber i feltet og de som har egenerfaring og pårørendeerfaring. Så må politikere som andre gjøre en samlet vurdering.

Vi vet også at det gjøres mye imponerende godt arbeid innenfor forebygging, oppfølging av unge og på det sosiale feltet generelt. Det er nettopp fordi vi har så mange gode folk og andre verktøy som virker, at det er mulig å foreslå å gå fra straff til hjelp. Dette inkluderer mange av måtene Konfliktrådet jobber på: Med gjenopprettende prosesser, helhetlig oppfølging, tverrfaglig samarbeid og mobilisering rundt ungdommen. Riber nevner familieråd. Vi i MDG tok initiativet til å sette av midler til forebyggende familieråd i Kristiansand i fjor, og er glade for at denne metoden tas stadig mer i bruk.

Det er akkurat sånt som dette vi vil ha mer av når vi snakker om en reform – det betyr altså ikke å finne opp kruttet på nytt.

Når det gjelder endringene som allerede er i gang, gjelder de så langt politiet. Riber skriver om «frustrasjon over at politikere ønsker å ta vekk noe som fungerer», men vi vil presisere at det ikke er politikere som har endret straffepraksisen, men Riksadvokaten, etter juridiske og menneskerettslige vurderinger. Spørsmålet vårt er først og fremst hva vi skal gjøre mer av i stedet?

Så er vi nok uenige om i hvilken grad det er straffeelementet i seg selv som fungerer, eller oppfølgingen og omsorgen dette kombineres med (som hos Konfliktrådet).

Ellers skriver ikke Riber hva de unge som får ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er dømt for, men det er vel sannsynligvis lovbrudd som fortsatt vil være straffbare selv etter endringene som nå er i gang? De aller fleste lovbrudd vil jo fortsatt påtales som før, inkludert salg av ulovlige rusmidler.

Så vi tror vi har mye spennende å snakke med Konfliktrådet om, og ser fram til en prat over ferien!

