Regjeringen tar sikte på å bygge 1500 vindturbiner og mange av dem skal bygges med hybridkabler. Det vil garantert sikre høye strømpriser for både norsk industri, offentlige virksomheter og den vanlige borger fattig som rik til evig tid. Derfor faller regjeringens argument om at denne satsingen skal «sikre lave strømpriser og rimelig kraft til folk og bedrifter» steindødt til jorden.

Regjeringens argument om denne satsingen vil bidra til at Europa kan nå klimamålene er like urealistisk. Det ser fullstendig ut til at regjeringen ignorerer de negative konsekvensene for livet i havet og for fuglelivet ved disse vindturbinene. En seriøs konsekvensanalyse må gå over tid slik at man eventuelt ikke kan ta en beslutning om utbygging eller ei før aller tidligst i 2030. Skal man nå seriøse miljø og klimamål må man spille på lag med naturen som vi er avhengig av og ikke ødelegge den. Mikroforurensningen fra turbinbladene som slites og utvinning av metaller til vindmøllene er heller ikke noe positivt miljøbidrag.

Punktet om at kraften fra denne havvindsatsingen skal erstatte energien fra Russland er bare en illusjon. En slik uttalelse bidrar bare til å bekrefte at man ønsker et dårlig forhold til Russland. Selv om det var Russland som angrep Ukraina bør man være oppmerksom på at det var USA og Natos gjentatte aggressive press for å få Ukraina inn i Nato som presset Putin til å handle for å sikre Russlands sikkerhetsinteresser. USA og Nato ønsker at stedfortrederkrigen mellom USA og Russland i Ukraina bare skal vare for å blodtappe Russland, og da er den ukrainske sivilbefolkningen bare et nødvendig offer. Man gråter sine krokodilletårer og får main-stream medias støtte til å få leserne til å gråte med.

Å Oppheve de totalt ubegrunnede og usaklige sanksjonene er eneste rette veien for å få verden på rett kjøl igjen, men det ser det ut til at krigshisserne i Washington og i Nato ikke ønsker.

Regjeringen mener at kraften skal brukes til batteriproduksjon, men skattebetalerne kan ikke akseptere å subsidiere vindkraft til havs, batteriproduksjon og 20 milliarder kroner til elbil-eierne. All subsidiering til vindkraft, batteriproduksjon og elbil-eierne må derfor bort. Da først kan man vurdere hvor lønnsomme disse prosjektene , og så kommer miljø, natur og klimavurderingen.

Innlegget er forkortet. Red.

