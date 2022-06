På vegne av følgende kommuneoverleger som stiller seg bak overnevnte opprop:

Styrk Fjærtoft Vik, Kristiansand kommune

Vegard Vige, Grimstad kommune

Helene Rakeie, Arendal og Froland kommuner

Per Kjetil Dalane, Vennesla

Åsulv Horverak, Bygland og Evje og Hornes kommuner

I en gjennomsnittlig allmennlegepraksis søker hele 10-15 prosent av pasientene hjelp på grunn av plager i huden. I Norge har det vært en flerdobling av antall tilfeller med hudkreft de siste tiårene. Forekomsten av malignt melanom og plateepitelkarsinom var i 2020 på hhv 2338 og 2901 tilfeller, mens antallet tilfeller av basalcellekreft antas å være mellom 20.000-25.000 (basalcellekreft blir ikke registrert i kreftregisteret). Forekomsten av disse kreftformene er estimert til å øke de neste årene, blant annet pga økende alder i befolkningen og solvaner. Vi vet at det i Sør-Norge er 2-3 ganger økt risiko for hudkreft sammenlignet med Nord-Norge.

Hudlegedekningen er anbefalt til å være 1 per 30.000 innbyggere. Regioner som har denne dekningsgraden er eksempelvis Oslo, Helse Midt-Norge og Helse Nord. I Agder, et av fylkene i Norge med høyest forekomst av hudkreft, er det 1 hudlegestilling per 61446 innbyggere. Fastlegene i Agder er allerede under sterkt press, og vi ser på bekymring for hvordan de skal håndtere denne pasientgruppen i fremtiden. Med bakgrunn i den lave hudlegedekningen kan det stilles spørsmål ved om Helse Sør-Øst ivaretar sitt sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjeneste dersom det ikke settes inn tiltak.

I Lillesand og omliggende kommuner er det forventet en befolkningsøkning på ca 30 prosent de neste 20 årene, og en dobling av antall personer over 70 år som vi vet har høy forekomst av hudkreft. Opprettelse av en hudlegestilling i Lillesand vil kunne bidra til å avhjelpe det økte behovet for behandling av hudsykdommer i regionen, og gi bedre nærhet til helsetjenesten, noe vi vet er gunstig for den eldre delen av befolkningen.

