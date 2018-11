Ja til hele livet!

I 2017 var det likevel 12733 aborter her i landet. Jeg etterlyser derfor et større fokus på hvilket ansvar kvinnen selv har på dette området.

For meg er det uforståelig og trist at det i dag ser ut til at vi går mot et økende sorteringssamfunn der kvinnen selv kan velge bort et menneskeliv og få et barn når hun ønsker. I dag har hun muligheter til å bestemme om hun vil fjerne et foster, og om hun har to, kan hun fjerne det ene om hun bare ønsker seg ett barn. Dersom barnet ikke er slik hun forventer det, kan hun fjerne det. Hun kan faktisk også gå på barneshopping og bestemme selv hvilke egenskaper og utseende barnet skal ha. Dette må vel være ekstra sårbart å høre for de som overhodet ikke kan få barn.

Er det virkelig en slik utvikling vi vil ha her i landet? At det vi ikke liker eller ønsker oss ikke har noe verdi og kan sorteres bort. Er det så sikkert at det vi ønsker oss er til det beste? Hvordan blir våre holdninger til de som ikke passer inn, og hvilke konsekvenser kan dette få over tid? Hvordan skal vi lære å forholde oss til det?

Vil vi klare å ta vare på hverandre, vise hverandre medfølelse og respekt og være gode medmennesker? Eller blir diskusjonen videre hvem som er de neste som skal sorteres bort?

Tobarnsmor Heidi Rahn (49) intervjues i Dagen torsdag 15. november. Hun har ryggmargsbrokk, en av diagnosene som åpner for abort etter 12. uke. Heidi er tobarnsmor og sier at hun er kjempeglad for at hun er født. «Uten meg hadde ikke barna mine vært her», legger hun glad til.

Jeg er av de som ikke har stemt på KrF på mange år av flere grunner. Men etter en utrolig flott debatt den siste tiden der menneskeverdet igjen blir løftet fram, har jeg lyst til å gi min stemme til partiet og håper at andre vil følge meg. For KrF er faktisk det eneste partiet som vil verne om livet fra livets unnfangelse til livets slutt.