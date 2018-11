Eiendomsskatt for «dyre» og «billige» områder

I statsbudsjettet foreslår regjeringen derfor å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020, og at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal overstige 70 prosent av markedsverdien. I tillegg foreslås det å bli obligatorisk for kommunene å bruke SSBs boligverdier når de skal beregne eiendomsskattegrunnlaget for boliger. Dette er det samme grunnlaget som brukes til å beregne formuesskatt på boliger.

Fædrelandsvennen er i lederartikkel 13. november bekymret for om dette gir et godt nok grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Formuesgrunnlagene bygger på statistikk fra SSB basert på opplysninger fra faktiske eiendomsoverdragelser. Opplysninger om byggeår, areal, boligtype og beliggenhet inngår i denne modellen. Det tas også hensyn til om boligen ligger i tettbygd eller spredtbygd strøk. Ut fra dette beregnes det gjennomsnittlige kvadratmetersatser som brukes til å fastsette formuesgrunnlaget i bydeler eller områder. Boligverdiene oppdateres hvert år basert på faktiske omsetninger i hvert område.

Regjeringen foreslår også at verdsettelsen av bolig og fritidseiendom ikke skal kunne settes høyere enn 70 prosent av markedsverdi. Kristiansand og Søgne har allerede lokal verdsettelsesrabatt som setter verdien lavere, og det vil det fortsatt være adgang til. Med forslaget vil eierne av bolig- og fritidseiendom over hele landet alltid være sikret mot en verdsettelse på over 70 prosent.

Også etter dagens regler med lokal taksering gjøres det i stor grad bruk av sjablonger, og reglene kan praktiseres ulikt fra kommune til kommune. Fædrelandsvennen har selv pekt på ulikhetene mellom kommunene som nå slår seg sammen til «nye» Kristiansand. Regjeringens forslag innebærer en felles metode for verdsettelsen over hele landet. Det vil også redusere kostnader at kommunene ikke lenger vil være nødt til å foreta lokal taksering av boligeiendom. Det kan bidra til lavere eiendomsskatt for innbyggerne.

Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag er en masseoperasjon, og vil aldri bli helt presist. Det er mulig å klage dersom man mener verdien av en eiendom er satt for høyt. Klagen behandles av Skatteetaten, og ikke som ved lokal taksering av kommunen selv. Dermed unngår man også at kommunale organer behandler klager som direkte påvirker kommunens egen inntekt.