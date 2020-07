Bedre fordeling av kommunale boliger

"Kommunen har begrenset med penger og mange uløste oppgaver. Men et problem som angår så sårbare mennesker, som er avhengige av nettopp kommunen, må – for å bruke et kommunalt uttrykk – prioriteres. Og det haster. For mange enkeltmennesker. Og for kommunen." (Vidar Udjus’ kommentar).

Ja, det er dessverre slik at det er viktigere med kunstsilo til en mangemillionær og andre signalbygg som viser hvor flott vi har det, og det selv om halve rompa henger på utsiden og vi ikke kan opprettholde lovpålagte oppgaver. Ordet "prioritere" får en annen mening enn det er tiltenkt! Det er dessverre hele 3 år til vi kan håpe på en helt annen politisk styring i vår kjære Stor Kristiansand.

