Likheter - pandemier

På ettervinteren da koronaen angrep Europa skrev jeg noen innlegg i Fædrelandsvennen om likheter med Spanskesyken.

Flere var uenige med meg dengang i det jeg skrev, men nå i august ser vi flere og flere likhetstrekk med bølger av utbrudd - akkurat det samme som skjedde under spanska. For to måneder siden sa jeg til flere av mine venner at hvis sammenligningene mine med spanske-bølgen stemmer så kommer den neste smittebølgen like før skolestart, og det stemmer jo. Så kommer den store problemstillingen. Hvis man nå ikke tar de absolutte nødvendige forholdsregler vil den neste bølgen, som kan komme i oktober-november bli enda hardere enn den som kom i februar-mars. Disse likhetstrekkene med spanske er ikke tatt fra løse lufta, men hvis en leser grundig gjennom eks. aviser fra flere landsdeler fra årene 1917-1921 vil dere som leser dette innlegget skjønne hva jeg mener.

Da er det store spørsmålet om hva må de ansvarlige myndigheter gjøre nå for å hindre smittebølge tre. Man må i alle fall ikke vente med tiltak - ikke bare anmode men bruke påbud. Siden smitten nå øker drastisk blant unge mennesker bør man rett og slett straks innføre i de verste smitteområder en form for portforbud i 14 dager etter kl. 21. Alle reisende fra utlandet skal testes med ankomst til Norge og gis 14 dagers karantene. Stenge ned all flytrafikk i 14 dager - for fra tidligere epidemiske sykdommer i etterkrigstiden er det allment kjent at ventilasjonsanlegget på fly er en versting i smittespredning. I nyhetene gikk Farsunds ordfører ut med at man bør unngå reiser til Oslo - han har skjønt virkeligheten, og en stor takk til modige lokalpolitikere som tør å kalle ei spade for ei spade. Som strakstiltak burde regjeringen sagt at folk ikke skal reise til Oslo fra andre deler av landet i de neste 14 dagene. Når det gjelder Helsedirektoratet så hadde jeg håpet at Dere hadde sett litt mer på sammenlikningene med eks. Spanskesyken og disse influensa-epidemier Europa ble rammet av på 1950- og 1960-tallet.

