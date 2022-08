Dersom hobbykunstner Hansen leser mitt innlegg så vil han forstå at jeg på ingen måte vil nedlegge Kristiansand Kunsthall, og jeg vil ikke at denne spennende kunstarenaen skal fusjoneres med SKMU.

Mitt anliggende er at lokalene kanskje kunne vurderes å bli flyttet fra Biblioteket til silokaia for å skape et virkelig kraftsenter for kunst og kultur i området.

Jeg ønsker Kristiansand Kunsthall alt godt.

