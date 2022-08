Har tenkt på dette i mange år, men nå er jeg overbevist om at innføring av obligatorisk skoleuniform vil avlaste både barna og foreldre fra en byrde, og for noen svært ødeleggende både for barnet, og foreldre. I dagens prestasjonspress fra alle kanter vil innføring av skoleuniform sannsynligvis virke svært positivt. I tillegg vil det virke positivt for miljøet med tanke på bruk og kast av klær, hvor tekstilindustrien er en av miljøverstingene.

Håper det kan bli en konstruktiv debatt om dette.

