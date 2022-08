Streiken har vart siden slutten av juni, og alle organisasjonene har hatt en opptrapping ved skolestart. Dette rammer elever og foreldre, og det er selvsagt beklagelig. Lærerne kjenner på utfordringene elever og foreldre får i en streikesituasjon, men lærerne kjenner også på det ansvaret de har for å si fra om den utfordring skolen står i med hensyn til at altfor mange elever gis opplæring av ansatte som ikke har nødvendig og riktig kompetanse. Vi streiker for høyere lønn, men en streik for høyere lønn handler om mye mer enn her og nå, det handler om å sikre at skolene både rekrutterer og beholder lærere som har lærerutdanning.

En god skole er nøkkelen til et godt samfunn, og da må skolene selvsagt ha de beste lærerne, og de beste lærerne er godt kvalifiserte og har lærerutdanning. Denne gang har vi ikke hatt noe annet valg enn å gå til streik. KS sin holdning til og behandling av lærerprofesjonen over lang tid er grunnen til dette.

Forhandlingssjefen i KS, Tor Arne Gangsø, har vært i media og tydelig formidlet at han ikke skjønner grunnlaget for streiken. KS har kjørt en annonsekampanje hvor de bruker egne tall og gjennom den får fram en lønnsvekst for lærerne som ikke er riktig. Det hevdes i annonsekampanjen at det bare er en helt minimal forskjell på lærernes tillegg og tillegg andre kommunalt ansatte har fått.

For ordens skyld så vises her talla fra teknisk beregningsutvalg (TBU), tall som alle anerkjenner. Her er grunnlaget for at vi streiker ved årets oppgjør:

År Resultat lærere Resultat andre i kommunen Forskjell prosentpoeng 2017 2,3% 2,6% 0,3 2018 2,8% 3,0% 0,2 2019 3,0% 3,7% 0,7 2020 1,2% 1,9% 0,7 2021 2,3% 2,8% 0,5

Kilde: Teknisk beregningsutvalg årslønnsvekst

Mindrelønnsutviklinga fortsatte også i årets oppgjør.

Ser vi på tabellen over og summerer årslønnsveksten i perioden 2017 - 2021, får vi følgende:

Sum lærere Sum andre Forskjell prosentpoeng 2017 – 2021: 11,6% 14,0% 2,4

Lærerne har altså hatt 2,4 prosentpoeng lavere lønnsutvikling fra 2017 – 2021 enn de andre ansatte i KS området. Lærerne kan ikke lenger akseptere at arbeidsgiver (KS) nedprioriterer ei gruppe ansatte ved hver eneste forhandling – derfor streiker vi, og vi er beredt til å streike inntil KS erkjenner at de må foreta seg noe.

Vi opplever å få god og brei støtte for streiken vår. Elevorganisasjonen støtter streiken. Mange politikere har klart og tydelig gitt uttrykk for at de støtter oss. Mange foreldre støtter oss. Andre organisasjoner støtter oss.

Mange aviser skriver ledere om streiken, og i forrige uke gav Lindesnes Avis streiken fulle støtte gjennom å adressere ansvaret for å få avsluttet streiken – avisen avslutter lederen slik:

Lønnsveksten til lærerne har ligget bak lenge, og forhandlingene låste seg for over tre måneder siden. Det er på høy tid at KS forvalter det ansvaret de har.

