En likeperson er en som har gått igjennom en sykdomsperiode, enten som syk eller som pårørende, som frivillig stiller opp på sykehuset og bruker sin egen erfaring til å lytte, støtte og vise vei.

Likepersontjenesten består av et nettverk med likepersoner med forskjellig sykdomserfaring. Disse har taushetsplikt og har gjennomgått likepersonskurs. To ganger i uka har likepersoner stilt opp på sykehuset og tilbudt sine tjenester til pasientene.

Da koronaen så kom for to år siden, ble sykehuset lukket for besøkende og dermed ble også likepersontjenesten av forståelige grunner avsluttet.

Nå er koronaen over og tilstandene på sykehuset er normalisert, det vil si ikke helt, Likepersontjenesten er fortsatt ikke kommet i gang. Dette skyldes ikke de frivillige, men derimot sykehusledelsen …

Sykehuset har under utarbeidelse KOM-programmet (Kvalitet Og Modifisering for et bærekraftig sykehus). Dette skal pågå fra 2019 til 2023. Det skal bidra til bedre pasienttilfredshet, bedre behandlingsresultater, mer effektiv ressursbruk og økt arbeidsglede.

I et underprosjekt i KOM kalt «BrukBrukeren» planlegges det å etablere en «erfaringskompetansebank» bestående av likepersoner, brukermedvirkere, frivillige og andre..

Likepersontjenesten som den har vært til før korona har fungert meget bra i mange år, den har vært drevet i regi av pasient- og likepersonorganisasjonene og vært nærmest kostnadsfri. Den har vært etterspurt av så vel pasienter med pårørende som personell på sykehuset.

«BrukBrukeren» høres fint, men også dyrt ut. I KOM-programmet står det at det skal ansettes flere «erfaringskonsulenter» til å styre det. Når man samtidig leser om sykehusets dårlige økonomi og at de må nedbemanne 170 årsverk neste år virker det, for meg, veldig rart.

Sykehusledelsen har altså stoppet en velfungerende frivillig kostnadsfri tjeneste i påvente av at «BrukBrukeren» skal bli etablert, noe som det kan ta år før skjer. I denne tiden er pasienter og pårørende helt uten en verdifull og viktig tjeneste.

Både Kreftforeningen og diverse pasient- og likepersonorganisasjonene reagerer sterkt på dette. Jeg kjenner flere likepersoner som har mistet troen og blitt såpass frustrert at de vurderer veldig å kutte ut.

Jeg er ikke selv likeperson, men sitter i styret for Prostatakreftforeningen lokalt og har fått overnevnte inntrykk derfra.

