Nå skal samfunnet legger til rette for å hjelpe familien, hvis omsorgsbehovet blir for stort. Vi tenker at velferdsstaten Norge har utviklet seg i god retning når det gjelder inkludering av utsatte grupper i samfunnet. De er blitt flinke til å tilrettelegge helsevesenet for den enkeltes behov.

Men vi ser dessverre stadig oftere at gruppetenkningen begynner å bli dominerende. Vi må stoppe opp litt og reflektere over hva som er til det beste for eldre med demens og spiseproblemer. Vi må se hver enkelt pasient. Og ta på alvor hver enkelts ønsker og rettigheter.

For det faglige fokus og de politiske føringer har til nå lagt vekt på at det er individets ønsker som skal være i fokus. Hvert individ er unikt og alle har sin særegne identitet som er viktig å ta vare på for å beholde den enkeltes verdighet . For en med demens er nærhet til nærmiljøet viktig.

De trives best med faste og daglige rutiner. Det å treffe sin gamle nabo i gangen. En liten prat med en gammel venninne. Derfor er vi i Pensjonistpartiet for at de eldre bør plasseres i de nærmiljøer de kommer fra. Vi ønsker at Kristiansand kommune så langt det er mulig skal bosette eldre i sitt nærmiljø på omsorgssenter. I Søgne er det flere generasjonsboliger. Og det er positivt å tilrettelegge for at unge og den eldre generasjonen skal ta vare på hverandre.

