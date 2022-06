I en kronikk undertegnet av 116 ansatte ved Universitetet i Agder, stilles det spørsmålstegn ved behovet for å ta opp igjen styreform ved institusjonen ettersom saken var oppe for fire år siden.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Jeg vil begynne med å si at det er flott at denne saken vekker stort engasjement.

Årsaken til at saken om ledelsesform tas opp igjen til vurdering er rett og slett at denne avgjørelsen i henhold til styrevedtak tas for en periode av gangen. Begrepet omkamp blir dermed litt misvisende.

Det er i tillegg verdt å merke seg at det i høringsnotatet som ble sendt til alle enheter ved institusjonen, også ble stilt andre spørsmål som det er viktig å få avklart.

Ett eksempel: hvis universitetet skal videreføre nåværende ledelsesmodell, skal rektorkandidatene stille alene, eller sammen med en prorektor og med en ferdigutarbeidet valgplattform? Ved Universitetet i Agder har det vært praksis av rektorkandidatene stiller alene. Ved andre institusjoner med valgt ledelse er det vanlig med et rektorteam.

Et annet spørsmål som blir reist i høringsnotatet er om modellen med ansatt dekan og todelt ledelse er den mest hensiktsmessige ledelsesformen på fakultetsnivå. Her finnes det fire ulike modeller å velge mellom.

Etter min mening er det sunt å drøfte hvordan institusjonen ledes, og kan ledes innenfor de ulike alternativene ved inngangen til en ny rektorperiode. En slik selvgranskning er viktig i en tid hvor universitets- og høyskolesektoren står overfor store endringer og blir møtt med nye krav og forventninger fra omgivelsene.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.