Arbeiderpartiets alltid like reflekterte veteran Helge Røed, har 12. juni en viktig analyse etter at partiets ledelse så dramatisk og uventet har slått hånden av sine medlemmer og tillitsvalgte i Kristiansand.

Foto: Jacob J. Buchard

Som Helge Røed er jeg enig i at en partiledelse, sentralt som lokalt, iblant må ta vanskelige avgjørelser. I politikken, som i arbeidslivet, er det imidlertid en forutsetning for å komme videre etter uenighet og strid: Prosessen må være slik at alle parter føler de er hørt.

I et demokratisk samfunns- og arbeidsliv vil vi alle oppleve å tape avstemminger. Men har vi ikke engang fått lov til å stemme, blir det vanskelig å få forankret en avgjørelse hos dem det berører, uten å skape varige og plagsomme sår. Jeg skriver dette med flere hatter på, både med erfaring som LO-tillitsvalgt og som arbeiderpartimedlem med ulike verv. Konklusjonen er klar: Undervurder aldri kvalitetene ved prosessen.

I dag er situasjonen for meg, som for mange andre partivenner: Jeg tror på partiets visjon for et solidarisk fellesskap, jeg tror – med nødvendige innvendinger – på partiprogrammet, både lokalt og sentralt. Jeg har tillit til mine lokale tillitsvalgte. Men jeg kjenner sviktende tillit til mine sentrale tillitsvalgte i regjeringsapparatet. Det er vondt og skadelig både for mitt forhold til partiet og andre veien.

Min fremste tillitsvalgte, min statsminister, må øyeblikkelig «rette opp feila fra i går» og skape en prosess som tar på alvor den følelsen av utenforskap som lokale partimedlemmer nå føler. Og viktigst: Gi hele bystyret i Kristiansand konkrete signaler om hvordan både plan- og budsjettarbeid skal videreføres i den uklare og uforutsigbare hverdagen han selv har skapt.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.