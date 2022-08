Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Mange, kanskje de fleste av oss, forbinder The End med slutten på en kinoforestilling. Kom på en Kjutta-vits i den forbindelse. Det var på gamle Fønix kino hvor Kjutta stod i kø for å kjøpe billett. Bak ham stod en yngre dame. Uten forvarsel slepper han ei himla illeluktende bønne. Han snur seg kjapt til damen bak, og sier: Bare skyld på meg De, frøken.

Fra spøk til revolver. Dagens dramatiske strømpriser i sør dreier seg også om «å sleppe ei bønne» og deretter skylde på andre. All verdens unnskyldninger og bortforklaringer på hvorfor vi søringer skal betale hinsides mer for strømmen enn nordingane, kan ikke forsvares. I skrivende stund er prisen pr. kWh kr. 6.12 i Kristiansand mot 72 øre i Nordnorge. Hva som blir The End på denne elendige forestillingen vet ingen. Selv ikke dagens regjering som selv står som regissør.

