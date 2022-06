Pandemien er over og samfunnet har åpnet opp for fullt. Festivalene står i kø som perler på en snor. Det yrer i byen og turistene kommer tilbake i hopetall.

For noen uker siden hadde vi besøk av en stor gjeng fra Lôreal. Møtet var naturligvis for å diskutere videre samarbeid. Men på et besøk over flere dager så må man jo også vise frem byen vår til dem på en god måte.

På de dagene de var her så fikk flere av dem sett Odderøya, Fiskebrygga, Kvadraturen og ikke minst en båttur ut i skjærgården.

Gjestene var fra land som Finland, Sverige, Tyskland, Danmark, Nederland, England, Frankrike med mer. De fleste visste ingenting om Kristiansand fra før, og de færreste hadde verken vært her eller i Norge.

Når man viser byen til mennesker fra andre land så merker jeg spesielt at jeg går fra litt sånn likegyldig til å plutselig bli stolt og glad og takknemlig og se byen på en helt ny måte. For alt det jeg tar som en selvfølge oppleves av andre som unikt, vakkert og enestående.

Spesielt gøy var det å ta de med på en enkel spasertur helt til toppen av Odderøya med majestetisk utsikt over fjorden med badene sol og blå himmel.

For å gjøre gåturen veldig typisk norsk så valgte vi å servere alle sammen en hjemmelaget bolle og en kopp varm kakao med krem på toppen av Odderøya. Så lite luksus, men allikevel ekstremt eksotisk for dem. Ord som WOW, Amazing, Unbelivable var ord som ble uttrykt mens de nøt panoramutsikten. Telefonene deres stod aldri stille. De knipset som gale for å dokumentere byen vår til sine venner og familie.

Man blir rett og slett bare stolt, kry og glad.

Einar Øgrey Brandsdal Foto: Jim Rune Bjorvand

Da jeg fortalte noen av gjestene våre på gåturen at i Kristiansand så har vi mulighet å hente folk på flyplassen med båt , så var det så det nesten sånn at de ikke trodde det var sant.

Kanskje bør noen ta initiativ til å sette opp en ferge som transporterer turister direkte til sentrum fra Kjevik slik at turistene kan oppleve vakker skjærgård? Kanskje noe for MS Maarten som biintekt?

Fokuset på at Kristiansand er sommerby nummer 1 i Norge gir også resultater for næringslivet. Ut ifra hva jeg hører og erfarer så opplever jeg at mange som driver med handel i Kvadraturen har en stor økning i salget i 2022. Mye takket være turistene som nå har begynt å strømme til, og selvsagt også festivalene som står i kø i byen vår.

Jeg er evig glad og takknemlig for at jeg bor i verdens vakreste by og sommerby. Kanskje har vi alle litt godt av å se seg litt rundt i byen med nye briller fra en turist sine øyne. Se på Torvet, Kvadraturen, Fiskebrygga med mer.

Det vi ser på som en selvfølge er for mange andre eksotisk og vakkert.

At vi alle har tilgang på eksotisk skog kun få minutter utenfor stuevinduet og kan drikke vannet i våre bekker er overhodet ikke en selvfølge.

Det er et eventyr og magisk.

