Han om det. For meg er det helt i orden å snakke slik når en holder tale for damene ved festlige anledninger og sånn, men helt upassende i et organisasjonsutvalg der en opptrer som arbeidsgiver for kommunens ansatte. I ettertid har diskusjonen dreid seg mye om selve formuleringen, men jeg synes det representanten sa videre, faktisk var verre. Han påpekte, i forbindelse med at kvinners sykefravær var høyere enn menns, at: «dere jenter, der har dere en utfordring å ta tak i.»

Spøk med sykefravær er ikke en særlig god idé, og Albert burde vite at mange ansatte, for eksempel i helse- og omsorgssektoren, har svært tunge jobber. Og mange av dem tilhører faktisk kategorien han nå ikke lenger skal kalle «det svake kjønn», siden noen blir «fornærmet».

