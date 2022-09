Det er også en særdeles tvilsom begrunnelse retten har lagt til grunn for frifinnelsen. Nemlig at retten ikke kan se at tiltalte med viten og vilje utførte sitt arbeid i strid med kravene til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, heter det i dommen fra Agder Tingrett.

Når Omarchanov aldri var ortoped, var det selvfølgelig mot enhver personlig faglig ansvarlighet å utføre operasjoner på pasienter der pasientene er blitt ødelagt for livet. Det er også noe underlig over aktors påstand om 18 dagers fengsel på grunn av foreldelsesfristen. Aktor bør nok vurdere å endre tiltalen og strafferammen ved anken til lagmannsretten.

Etter min mening bør aktor bruke straffelovens §289 med en foreldelsesfrist på 10 år når strafferammen er over 4 år, og jeg kan ikke skjønne at aktor kan forsvare at hvert tilfelle av de ødelagte liv Omarchanov har forårsaket med sin faglige uansvarlighet ikke kvalifiserer til en strafferamme på over 4 år.

Det skal derfor bli interessant å se om aktor vil endre tiltalen og strafferammen når saken kommer opp i lagmannsretten.

