Troverdighet

Foto: KRISTIN ELLEFSEN

Det er underlig å lese i Fvn om hva som later til å være det viktigste for bispedømmerådet for Agder og Telemark, hvor viktig det er for dem å få ansette arbeidere i kirken, mennesker som er mer opptatt av menneskelige ideologier enn av bibelens lære.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn