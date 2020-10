Farsund tilbyr batterifabrikken det siste noenlunde store naturområdet på Flat-Lista. Hele 2220 dekar omfattes av det som kalles for «Lista Renewable Energy Park», skriver innsenderne. På bildet Helge Mikalsen og Per Gunnar Andersen i Lista Renewable Energy Park AS og ordfører i Farsund Arnt Abrahamsen (i midten) foran området. Foto: Jarle R. Martinsen