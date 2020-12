Lund Torv – Fylkesmannens avgjørelse

Foto: Bjelland, Kjartan

I Fædrelandsvennen 4. desember uttrykker Vidar Strisland, i et velskrevet innlegg, sin skuffelse over at Fylkesmannen i enhver henseende støtter kommunens og utbyggernes planer for utbygging av området rundt Lund Torv, og ensidig velger å overse beboernes velbegrunnede argumentasjon og deres ønsker.

