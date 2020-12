Drosjer i kø

Mine barnebarn henger ikke helt med når jeg snakker om drosjer. Taxi derimot vet de hva er. Det som har skjedd innen drosjenæringen siden jeg gikk i kortbukser er kort fortalt; ingenting. Da som nå, sto bilene i kø i påvente av at kunder skulle dukke opp. Det fungerte bra når timelønna var lav, bilen dyr i drift og løyvet uansett var betalt for. Løyvet var i utgangspunktet en liten utgift, men i årenes løp steg det i verdi og kunne selges videre. Derav «drosje-enker» som kunne ha en slags pensjon etter at drosje-mannen hadde avlidd etter et stillesittende liv i kø.

Aureka! Etter bare noen og sytti år skjer det omsider en utvikling. Omstridt, selvfølgelig, som med alt annet nytt. I stedet for å oppsøke en drosjeholdeplass, kan du nå laste ned en app hvor du sier hvor du vil bli hentet og hvor du skal settes av. Sekunder senere piper det inn melding om når bilen henter deg og når du kommer fram til destinasjonen. Så betaler du med Vipps eller noe annet og vips så er det bare å sette seg inn i en Tesla (litt lav takhøyde i baksetet der) og bli befraktet dit du skal i en duft av Wonderbaum. Kan det bli bedre? Sikkert, men dette er ikke framtiden, det skjer nuhh.

Øyvind Frydenlund

Innlegget er forkortet. Red.

