KrF, Vennesla og Oasen

Stønad til kristne private skular er ei hjartesak for KrF. Vennesla har hatt ordførarar frå KrF det siste tiåret. Og privatskulen, Oasen, fekk løyve til å ha ein skule i Vennesla. Kommunen har nå ein stram økonomi. Det er snakk om å legge ned ein offentleg skule for å spare pengar. Men Oasen har krav på sine pengar utan omsyn til økonomien i Vennesla. Folk bør legge merke til dette: Den private skulen kan halde fram utan endringar, mens dei offentleg skulane må spare pengar. Kva seier KrF-ordføraren om dette? Han snakkar berre om dei offentlege skulane. Ikkje eit ord om kva problem Oasen skule lagar for Vennesla. Er ei hjartesak er viktigare enn ein god offentleg skule?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn