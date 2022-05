Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Det er tidlig søndag morgen 8.mai.

8. mai. Da må vi ha tulipaner på bordet. De minste barna er med ut i hagen og plukker.

«Vet dere hvorfor vi flagger i dag?» spør jeg. Forslagene strømmer på.

«Det er snart 17. mai! Det er gullbryllupsdag til mormor og morfar?! Nei nei jeg vet det! Vi ble fri fra Danmark eller var det Sverige? Ja, nå vet jeg det! Fordi krigen var slutt!»

Seinere på dagen sykler vi forbi en mann i grønn beret. Han ser ut til å sitte i dype tanker og ser på en statue. En mor er alene, hun holder sine to små barn. Vi stopper. Kikker på flaggene. Mannen reiser seg og spiller.

«Vet du, sier jeg og kikker bort på poden, så små var barna til oldemor da oldefar var i konsentrasjonsleir i Tyskland».

«Ja, mamma, og det var da han fikk smuglet inn et brød med en lapp inni. Og på lappen sto det at han var blitt pappa».

«Ja, du husker det! Det er sant vennen».

Vi sykler videre. Takket være freden kom mormor til verden – og vi med.

Takket være freden kan vi bare være sammen og spise is i sola og kjenne på en uendelig dyp takknemlighet.

En klok leder har sagt at vi bygger tulipan-samfunn. Samfunn hvor vi støtter hverandre, enda så ulike vi er. Så vi alle kan stå oppreiste.

Et samfunn hvor vi må ta valg hver dag. Når sier vi ifra? Når lar vi det passere? Når tar vi tiden til hjelp og lytter helt ut mennesker som har et annet verdensbilde enn oss selv. Når vi bryner oss mot hverandre, finner vi de gode valgene.

Det er ikke kloke eller mindre kloke valg til våre forfedre som definerer oss. Selv om krigens sår går videre mellom generasjoner. Det er våre valg, vår tids valg som definerer oss.

Jeg kjenner at det er godt å bruke 8. mai til å kjenne på takknemlighet. Og å invitere barna til å ta del i den. Så ligger verdensbildet i dag så altfor tett på tankene. Og enda så naivt det er, så ber vi stadig om at det på nytt kan bli 8. mai og at vi sammen kan bygge tulipan-samfunn.

