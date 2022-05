Egentlig en dansk benevnelse på folk a la våre lokale byorginale Kjutta og Laumann. Se bare på denne klassiske molbohistorien: Laumann lette høyt og lavt etter lusekofta, uten resultat. Da spurte Kjutta; Er du sikker på at du hadde den på deg når du tok den av deg?

Tilbake til molbo-politikken. I onsdagens Fædrelandsvennen kan vi lese at om du blir sulten, kan du spise og drikke på den snart nyåpnede Skrubbsulten i Industrigata på Lund. Men, og det er stort, skal du «finne lusekofta» etter kl. 23.00, må du dra til Kvadraturen og lete. «Det er veldig bra at vi får en slik type restaurant i bydelene. Men man må i større grad ta hensyn til bomiljøet her enn det man må i sentrum av Kristiansand, sier Andreas Landmark, gruppeleder i SV». Kvadraturen er intet ødeland, men et tettsted med et mål på 15.000 beboere! Svært mange vegg i vegg med påfyll og fanteri. Da må jo vurderingen i denne historien fra virkeligheten være: Hvem er molbo, Lundskråkene, bymåkene eller politikerne. Velg selv, det er fritt valg på nederste hylle.

Mens jeg skriver dette innlegget, ser de ut til at enkelte oppegående politikere har funnet lusekofta, og innsett at også Lund er en del av KristiansAndeby. Om ikke bystyret setter formannskapets beslutning i halsen, så er jo alt såre vel. Til neste gang...

