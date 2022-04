Det som jo burde skje, er full nedstengning av begge lands ambassader, stenging av grenseovergangen ved Storskog, stenging av norske havner for russiske fartøy, inndragning av farledsbevis gitt russiske navigatører (du forunderlige verden!), og russiske statsborgere som i Norge demonstrerer for Putins krig i Ukraina bør få tilbud om fribillett hjem!

Putins regime har avgjort at forholdet mellom landene er uvennlig. Greitt nok og heldigvis. Uvennlig tror jeg er korrekt. Men hvorfor i all verden skal vi da fortsatt ha et 20-talls norske diplomater drivende gatelangs i Moskva? Og dette med tildeling av farledsbevis til russiske navigatører er jo nesten ikke til å tro! Hvor naiv går det an å være? Videre var det utrolig provoserende å se demonstrasjonen foran Stortinget! Så langt har vi vel nå helst fått så det holder!

Utfordringer i nord i forbindelse med for eksempel fiskeriforvaltning, koordinering av search & rescue, mulig økonomisk stagnasjon på grunn av uteblivende russiske oppdrag o.a., er prisen som nok må betales for å slippe å ha samkvem med banditt-regimet i Kreml!

Norge kan/bør ikke på den ene side tjene på et samarbeid med russiske interesser så lenge Russland er ansvarlig for en angrepskrig som blant annet innebærer drap og voldtekt på sivilbefolkningen i Ukraina. Med utgangspunkt i de krigsforbrytelser som åpenbart utføres daglig av russiske styrker i Ukraina, må det sterke grunner til for å lempe på følgeproblemer av over anførte tiltak.

Putins og Lavrovs virkelighet er jo som tatt ut av en gal manns verden! De lyver kontinuerlig og de vet selvsagt at vi vet de lyver, men de fortsetter ufortrødent med løgner; den ene mer tåpelig enn den andre. Det er til tider så tåpelig at det nesten er pinlig å høre på tullpratet deres. De lyver og fornekter, det meste lett oppblandet med trusler av ymse sort. Det er lenge siden det var noen stor troverdighet igjen i de utsagn som kommer fra Kreml. Putin-regimet bør for øvrig snarest, når krigshandlingene avsluttes, stilles til ansvar for de krigsforbrytelser de nå åpenbart er ansvarlige for! Nok en gang er nok nok!

Det er for øvrig også å håpe at vi snart får bekreftet at Norge har overført mer tungt militært utstyr til Ukraina – inklusiv særlig sjømålsmissiler! Men både stridsvogner, pansrede personell-kjøretøy og 155 mm artilleri m/ammunisjon er viktig i den grad Ukraina fortsatt ønsker dette! Om dette materiellet er utrangert i våre oppsettinger så er jo det primære at Ukraina etterspør det. Tiden for at vår statsminister kan finvurdere disse forhold er nok i ferd med å løpe ut.

Innlegget er forkortet.

