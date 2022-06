Håkon Repstad sr. skriver at «slik undertegnede forstår kommentaren, er ikke budsjettreduksjonen en konsekvens av sammenslåingen, men en normalisering i forhold til bemanning», som svar på de ni søgnelæreres innlegg En skole i Søgne – konsekvenser av sammenslåingen.

Håkon Repstad sr. forstår årsakssammenhengen bak reduksjonene i søgneskolene feil. Reduksjonene de ansatte opplever og uttrykte frustrasjon over i sitt innlegg er en direkte konsekvens av sammenslåingen.

Søgne kommune var bekymret for skolene i den nye storkommunen og skriver i dokumentet «Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022» bla. følgende:

«Verbalforslag 4. Kommunestyret er bekymret for eventuelle reduksjoner innen skoledriften etter 1.1- 2020. Det legges opp til et videre løp der hele finansieringsordningene av skoledriften sees på, der intensjonen er å videreføre det nivået Søgneskolene la til grunn for skoleåret 2018/2019»

Og videre:

«Harmonisering til Nye Kristiansand. I forbindelse med kommunesammenslåingen er det sett på nivåene på budsjettene innenfor de ulike sektorene. Det har vist seg at Søgne ligger vesentlig høyere innenfor grunnskole og man forventer at skolene i Søgne må redusere budsjettene sine kraftig i nye Kristiansand. For å møte denne utfordringen er det lagt inn en innsparing på 4 mill. kroner i 2019 og den økes til 10 mill. kroner i 2020. En slik reduksjon vil føre til at skoler i Søgne vil få samme rammetildeling som skolene i Kristiansand har i 2018. Det er ikke bestemt hvordan fordelingen på de enkelte skolene vil bli, da dette henger sammen med hvordan rammene for skolene blir satt i Nye Kristiansand. Det vil derfor for Søgne sin del være viktig at den nye budsjetteringsmodellen er klar så tidlig som mulig.»

Ved å sammenligne bevilgningene før og etter tvangssammenslåingen ser man at barneskolene i Søgne fikk et kutt på 9,5 prosent og ungdomsskolene fikk et kutt på 12,3 prosent. Samlet sett fikk hver elev i Søgne-skolene NOK 19.328,- mindre pr elev/år. Skulle den nye storkommunen ha blitt harmonisert opp til Søgne og Songdalen nivå på skolebevilgninger, ville det ha kostet i størrelsesorden 200 millioner pr år. Det er signifikant og en kostnad Nye Kristiansand ikke har råd til.

